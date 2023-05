PSG : Incroyable, une star à 250M€ rejoint Mbappé !

Pierrick Levallet

Considéré comme l'un des meilleurs du monde, Kylian Mbappé jouit d'une cote extraordinaire sur le marché des transferts. Cependant, un autre joueur l'aurait rejoint et même légèrement surclassé en la personne de Vinicius Jr. le CIES a également dévoilé son classement des joueurs les plus chers sur le marché actuellement.

À 24 ans, Kylian Mbappé est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde. La star du PSG est régulièrement dans le débat pour le Ballon d’Or, et ses prestations parlent pour lui. La saison passée, le Real Madrid avait fait tout son possible pour lui mettre la main dessus, en vain. D’ailleurs, le PSG pourrait considérablement renflouer ses caisses s’il venait à le vendre. Kylian Mbappé dispose d’une cote très élevée sur le mercato. Mais un autre joueur lui serait passé devant.

Vinicius Jr et Mbappé ex-aequo, mais...

Dans son classement des joueurs les plus chers du moment, le Centre International de l’Etude du Sport (CIES) a placé Vinicius Jr en tête. La star du Real Madrid vaudrait aux alentours de 250M€. Encore très jeune (22 ans), l’ailier gauche est déjà l’un des meilleurs à son poste. La confiance de Carlo Ancelotti lui a visiblement fait beaucoup de bien. Kylian Mbappé ne se situe néanmoins pas loin derrière. La cote de l’attaquant vedette du PSG monterait également jusqu’à 250M€ selon le CIES . Mais il s’installe malgré tout sur la seconde marche du podium.

Haaland et Bellingham les talonnent

Le Français et le Brésilien sont ensuite suivis par Erling Haaland. Flamboyant avec Manchester City cette saison, le Norvégien ne cesse d’impressionner. Le buteur de 22 ans est également un candidat sérieux pour le Ballon d’Or dans les années à venir. Le CIES a fixé sa valeur marchande aux alentours de 200M€. Erling Haaland est talonné par son ancien coéquipier au Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Du haut de ses 19 ans, l’Anglais rayonne en Bundesliga. Le milieu de terrain dispose d’un potentiel hors du commun, qui lui permet aussi d’atteindre la barre des 200M€.

Saka, Rodrygo, Musiala... Du beau monde pour fermer le top 10

Bukayo Saka ferme le top 5, suivi par les deux cracks du FC Barcelone Pedri et Pablo Gavi. Un autre joueur du Real Madrid s'installe dans ce classement puisque Rodrygo pointe à la huitième place. Jamal Musiala et Phil Foden viennent boucler le top 10. Ces six joueurs-là sont estimés aux alentours de 150M€ par le CIES .

Les joueurs les plus chers du moment selon le CIES

1. Vinicius Jr (Real Madrid) : 250M€

2. Kylian Mbappé (PSG) : 250M€

3. Erling Haaland (Manchester City) : 200M€

4. Jude Bellingham (Borussia Dortmund) : 200M€

5. Bukayo Saka (Arsenal) : 150M€

6. Pedri (FC Barcelone) : 150M€

7. Pablo Gavi (FC Barcelone) : 150M€

8. Rodrygo (Real Madrid) : 150M€

9. Jamal Musiala (Bayern Munich) : 150M€

10. Phil Foden (Manchester City) : 150M€