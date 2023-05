Grosses tensions au PSG, les coupables sont désignés

Benjamin Labrousse

Alors que la saison du PSG est sur le point de se conclure, la relation entre supporters et dirigeants n’aura jamais semblé aussi atteinte. Lors des derniers matchs de la saison, le Collectif Ultras Paris ne sera pas présent derrière l’équipe parisienne. Selon Jacques Vendroux, l’attitude du CUP vis-à-vis des événements récents n’est pas acceptable.

Tout remonte à cette journée du 4 mai dernier. Dans la journée, de nombreux membres du CUP (Collectif Ultra Paris), principal groupe de supporters du PSG se rendaient devant le siège du club parisien afin de manifester leur mécontentement après une saison en dents de scie. Pire, certains d’entre eux se rendaient dans la foulée à Bougival (Yvelines), devant le domicile de Neymar, afin de protester contre le Brésilien. Suspendu lors du déplacement à Troyes dimanche dernier, le CUP avait rencontré la direction parisienne ce mardi, sans que de réels progrès ne soient effectués afin d’apaiser les tensions.

PSG : «Un mercenaire», Lionel Messi se fait détruire en direct https://t.co/Grk0wqwXU3 pic.twitter.com/apC1IEVzxU — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Les supporters du PSG, ne font «qu’aboyer»

Présent au micro d’ Europe 1 , Jacques Vendroux est revenu sur les incidents récents entre supporters parisiens et la direction du PSG. « J’en ai marre que l’on donne de l’importance à ces supporters. Ils sont 300, ils vont chez Neymar, ils vont devant la Factory, ils vont devant le centre d’entraînement, ils menacent sans arrêt. Ces gens-là ne sont pas capables d’accepter une discussion, parce que quand vous les voyez, ils sont en train d’aboyer. Ils sont incapables, et c’est récurrent, de trouver une solution. Le club ne leur appartient pas. C’est fatigant et c’est usant » , affirme le journaliste.

Les supporters ne sont pas «propriétaires du PSG»