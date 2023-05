Haaland : Le pétage de plombs qui fait scandale

Jean de Teyssière

Mardi soir, lors de la demi-finale aller entre le Real Madrid et Manchester City (1-1), une scène étonnante a eu lieu dans les gradins de Santiago Bernabeu. Présent dans une loge, le père d'Erling Haaland, Alfie, s'est emporté face aux supporters madrilènes présents en face de lui. Des insultes auraient fusé et la tension serait montée au point qu'Alfie Haaland a été évincé de sa loge par la sécurité du stade.

Le show Haaland ne s'est pas produit sur le terrain mais dans les tribunes mardi soir. Durant la demi-finale aller entre le Real Madrid et Manchester City, conclue sur le score de 1-1 avec des buts de Vinicius Junior côté madrilène et Kevin De Bruyne côté citizen, Erling Haaland n'a pas pesé sur ce match aller tandis que son père s'est fait remarqué dans les tribunes.

Alfie Haaland a lancé des cacahuètes sur les supporters madrilènes

Sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut y avoir Alf-Inge Haaland, père d'Erling, ancien joueur de Manchester City chambrer les supporters madrilènes de sa loge. Des sourires et saluts ironiques sont effectués par le Norvégien, avant qu'il soit exfiltré en dehors de sa loge. D'après des informations de la Cadena Ser , les supporters madrilènes auraient insulté le père d'Haaland et en réponse, ce dernier leur aurait lancé de la nourriture, comme des cacahuètes. Des gestes déplacés auraient aussi effectué par Alfie Haaland, comme un bras d'honneur. Mais le père de Erling a tenu à clarifier la situation.

Alfie Haaland sort du silence