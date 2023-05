«Le meilleur du monde», l’annonce forte du Real Madrid

Alexis Brunet

Samedi soir, le Real Madrid s'est adjugé un nouveau trophée avec la Coupe du Roi. Les Merengues se sont imposés 2-1 face à Osasuna. Une rencontre au cours de laquelle Vinícius Júnior a brillé. Le Brésilien est devenu un des joueurs majeurs de la Casa Blanca, ce qui lui a valu les compliments de son président Florentino Pérez. Celui-ci estime simplement qu'il est le meilleur du monde à son poste.

Mardi 9 mai, le Real Madrid tentera de prendre un avantage par rapport à Manchester City dans la double confrontation entre les deux géants, en demi-finale de Ligue des Champions. Mais avant de retrouver les Cityzens, Carlo Ancelotti et ses hommes avaient une finale à jouer, en Coupe du Roi face à Osasuna. Karim Benzema et ses partenaires ont fait le boulot et ils ont ajouté une nouvelle coupe dans l'armoire à trophées déjà bien remplie du Real.

Vinícius a brillé

Le Real Madrid peut remercier Rodrygo. Le jeune Brésilien a marqué un doublé dans cette finale. Mais un autre Auriverde a été particulièrement bon dans ce match, c'est Vinícius. Le joueur arrivé en 2017 au Real a été à l'initiative des deux buts de son équipe et il semble aujourd'hui pleinement épanoui au sein de l'attaque madrilène.

«C'est le meilleur du monde»