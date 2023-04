Catastrophe pour une star du Real Madrid, il annonce une excellente nouvelle

Hugo Chirossel

Toujours en course en Ligue des champions, le Real Madrid retrouvera Manchester City en demi-finale de la compétition. Le match aller aura lieu le 9 mai prochain, mais il existe une grosse incertitude concernant la présence de Luka Modric pour ce choc. Cependant, selon Predrag Mijatovic, l’international croate fera tout pour être là.

Si le Real Madrid a probablement dit adieu à ses espoirs de titre en Liga, les hommes de Carlo Ancelotti sont encore en course en Ligue des champions et en Coupe du Roi. Cependant, alors que la Casa Blanca entre dans la période la plus importante de sa saison, l’état physique de Luka Modric inquiète.

Inquiétude pour Modric

L’international croate est sorti sur blessure mardi dernier, lors de la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Gérone (4-2). Luka Modric soufre d’une lésion musculaire à la cuisse gauche et pourrait manquer la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City, le 9 mai prochain, comme l’a laissé entendre Carlo Ancelotti.

« Son problème musculaire n'est pas grave »