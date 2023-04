Catastrophe totale pour le Real Madrid

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En l’espace de quelques jours, le Real Madrid va jouer les deux matchs les plus importants de sa saison. Une finale de Coupe du Roi contre Osasuna et une demie de Ligue des Champions face à Manchester City, deux rencontres au sommet que le club madrilène devrait jouer sans Luka Modric, blessé. En C1, Eder Militao, suspendu, manquera également à l’appel.

Le Real Madrid entre dans la phase la plus importante de sa saison. Largué en championnat, le club madrilène va tout miser sur les deux coupes qu’il a à jouer. D’abord, les Merengue affronteront Osasuna en finale de Coupe du Roi, avant de recevoir Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions. Un enchaînement qui conditionnera la fin de saison du Real Madrid puisqu’il s’agit là des deux dernières chances de remporter un trophée.

«Nous ne savons pas quand il reviendra»

Mais pour cette période clé de la saison, le Real Madrid devra faire sans Luka Modric. « Il est blessé. Nous ne savons pas quand il reviendra. Nous sommes tristes, j'espère qu'il reviendra très bientôt. Je ne sais pas s’il jouera la finale de la Coupe du Roi. On ne peut pas le remplacer. Il est très important. On a Ceballos, le joueur qui lui ressemble le plus mais aussi Camavinga et Valverde. Le joueur le plus difficile à remplacer entre Modrić et Militao contre City ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous devrons leur trouver des remplaçants. J'espère que je ne me tromperai pas », regrette Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Sans Modric ni Militao contre City

Comme expliqué par l’entraîneur du Real Madrid, en plus de Luka Modric, il faudra aussi faire sans Eder Militao contre Manchester City puisque le défenseur brésilien est suspendu. En clair, Carlo Ancelotti va devoir innover contre l’équipe la plus en forme d’Europe. Une mission périlleuse mais qui n’effraie pas le technicien italien, habitué à relever ce type de défi.