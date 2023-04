OM : Il devait signer au Real Madrid, l’annonce hallucinante

Thomas Bourseau

A la toute fin des années 2000, Stéphane M’Bia a signé à l’OM en provenance du Stade Rennais. Néanmoins, l’international camerounais a fait une folle révélation : il aurait dû rejoindre le Real Madrid cet été là.

Le Real Madrid a recruté son lot de joueurs issus du championnat de France comme ce fut encore tout récemment le cas avec Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais) ou comme cela aurait pu l’être avec Kylian Mbappé. Et Camavinga aurait pu voir l’un des aînés faire le même chemin que lui en quittant la Bretagne pour la capitale espagnole.

M’Bia a fait les beaux jours de l’OM, mais l’histoire aurait dû être bien différente

En 2009, et alors qu’il sort d’une saison pleine avec le Stade Rennais, Stéphane M’Bia est très courtisé sur le marché des transferts et finit par s’engager en faveur de l’OM. Cependant, l’ancien milieu défensif du club phocéen aurait dû ne pas y mettre les pieds, pour signer en faveur du Real Madrid.

L'OM s'en débarrasse au mercato, il raconte son départ https://t.co/qRwcCGZ9Nf pic.twitter.com/ZfguRfsBt8 — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

«Avant d’aller à Marseille, moi j’allais au Real»