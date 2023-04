La star de l'OM sur le départ ? Marseille peut souffler

Thibault Morlain

De plus en plus de questions se posent concernant l'avenir d'Alexis Sanchez. Aujourd'hui à l'OM, le Chilien se retrouve au centre de nombreuses rumeurs, étant annoncé un peu partout dans le monde. Différents clubs seraient intéressés, mais visiblement, l'OM peut être rassuré. Explications.

Alexis Sanchez sera-t-il toujours à l'OM la saison prochaine ? C'est l'incertitude totale concernant la levée ou non de l'année en option. Une réunion devrait se tenir d'ici quelques semaines, mais en attendant, des clubs se positionneraient pour tenter de chiper Alexis Sanchez à l'OM.

Guendouzi explose, un conflit éclate à l'OM https://t.co/tHj7Tu96Sb pic.twitter.com/RbhnPjo2q5 — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

L'Argentine, le Mexique...

Ces derniers jours, différentes rumeurs ont vu le jour concernant l'avenir d'Alexis Sanchez. Où pourrait-il aller après l'OM ? Selon certains, River Plate serait intéressé par un retour du Chilien, de même que le club mexicain de Monterrey penserait également au joueur de l'OM.

Une fin de carrière en Europe pour Alexis Sanchez ?