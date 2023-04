Il annonce du lourd pour le mercato de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à commenter le travail de Pablo Longoria, Jean-Pierre Bernes salue les méthodes du président de l’OM. Le célèbre agent de joueurs estime même que le club phocéen va encore frapper fort cet été sur le mercato. C’est en tout cas nécessaire, surtout en cas de nouvelle qualification pour la Ligue des champions.

Depuis son arrivée au sein de la direction de l’OM, Pablo Longoria a démontré sa faculté à recruter de façon massive et pertinente. Jean-Pierre Bernès, célèbre agent français, ne cache d’ailleurs pas son admiration pour le président du club phocéen et pense que ça va encore bouger cet été.



Mercato : L'OM en grand danger pour l'avenir de sa star https://t.co/kuUSBUM3RP pic.twitter.com/gie50aywr2 — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Bernès est fan de Longoria

« Pablo est pour moi un grand dirigeant, a début Bernès. Ça fait longtemps que Marseille n’avait pas eu un président qui connaissait le football, c’était le problème avec ses prédécesseurs. Lui, il sait de quoi il parle et, effectivement, il prend peut-être des risques mais il a compris Marseille. Ici, vous ne pouvez pas faire dans la demi-mesure, il faut être ambitieux. Pour cela, il faut recruter, donc prendre des risques. Espérons que la qualification en Ligue des champions permette de limiter ces risques », confie le célèbre agent français pour BFM , avant d’en rajouter une couche.

«Il faut recruter, donc prendre des risques»