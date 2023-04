PSG : Zidane prêt à dire oui

Thibault Morlain

Suite à la prolongation de Didier Deschamps avec l'équipe de France, les plans de Zinedine Zidane ont été chamboulés. Zizou attendait les Bleus, il va devoir encore patienter un peu. En attendant, l'ancien du Real Madrid préparerait son retour sur un banc de touche. Mais où ? Visiblement, Zidane serait prêt à dire oui à cette offre.

Cela fait maintenant quasiment deux ans que Zinedine Zidane n'a plus entraîné. Parti du Real Madrid en mai 2021, il a pris du temps pour lui et souffler un peu. Mais l'heure a sonné de reprendre du service. Zidane cherche un nouveau club et il ne manque pas d'option. Le Français est notamment présenté comme le rêve du Qatar pour le PSG.

Le PSG, la Juventus, le Real Madrid...

Mais il n'y aurait pas que le PSG pour Zinedine Zidane. Aux dernières nouvelles, l'ancien joueur de la Juventus verrait d'un bon oeil une arrivée dans le Piémont à la place de Massimiliano Allegri. Comme avec le Real Madrid, Zidane pourrait entraîner un autre de ses anciens clubs, tout en gardant les Merengue dans un coin de sa tête.

Jamais deux sans trois au Real Madrid pour Zidane ?