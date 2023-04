Un crack explose à l’étranger, le PSG peut définitivement le perdre

Axel Cornic

Annoncé depuis son plus jeune âge comme l’un des plus grands talents de sa génération, Xavi Simons n’a pas vraiment rencontré un grand succès au Paris Saint-Germain. Ainsi, l’été dernier il est parti au PSV Eindhoven et le moins que l’on puisse dire c’est que cela lui a réussi, puisqu’il a littéralement explosé en Eredivisie... et les Parisiens pourraient le regretter.

Après avoir fait ses classes au FC Barcelone, Xavi Simons a décidé d’embrasser le projet du PSG en 2019. Problème, après avoir fait ses classes chez les jeunes, il n’a jamais vraiment su franchir le palier décisif pour s’installer en équipe première.

Xavi Simons a explosé au PSV Eindhoven

Au PSV Eindhoven depuis le début de la saison et il n’a mis que quelques semaines avant de devenir l’un des cadres inamovibles de l’équipe. Il totalise désormais 18 buts et 11 passes décisives en 43 rencontres toutes compétitions confondues et semble avoir tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens.

La Lazio veut le souffler au PSG