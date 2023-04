PSG : C'est terrible, un transfert à 20M€ gâché

Hugo Chirossel

Parti en prêt au RB Leipzig l’été dernier, Abdou Diallo n’a disputé que six rencontres de Bundesliga cette saison. L’option d’achat de l’international sénégalais, estimée à 20M€, n’est pas obligatoire et le club allemand n’aurait pas l’intention de la lever. Le défenseur de 26 ans devrait donc retourner à Paris à l’issue de son prêt.

L’été dernier, le PSG s’est séparé de plusieurs de ses joueurs indésirables sous la forme de prêt. Mais peu d’entre eux ont convaincu leurs clubs respectifs et les dirigeants parisiens risquent de devoir de nouveau leur trouver une porte de sortie lors de la prochaine période des transferts. Une situation qui concerne notamment Abdou Diallo. Envoyé au RB Leipzig, l’international sénégalais n’a pas convaincu le club allemand.

Le PSG veut un Champion d'Europe, ça sera au moins 60M€ https://t.co/FCzvJ1Mmzl pic.twitter.com/tBqzSF7bZ2 — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

« J’avais besoin d’un nouvel élan »

« Après trois ans au PSG, le temps était venu de me lancer dans un nouveau challenge. J’avais besoin d’un nouvel élan avec un temps de jeu plus régulier (…). J’ai signé au RB Leipzig car ça correspondait à ce que je voulais : un club structuré, ambitieux, de préférence qui joue l’Europe et la Ligue des Champions et les premiers rôles en championnat », confiait Abdou Diallo en novembre dernier, dans un entretien accordé à So Foot. Mais comme l’indiquait Le Parisien dernièrement, le RB Leipzig n’aurait pas l’intention de lever son option d’achat, estimée à 20M€ et qui n’est pas obligatoire.

Diallo va retourner au PSG