PSG : Lionel Messi réclame une fortune, «ça ne me choque pas»

La rédaction

Alors que son départ du PSG se rapproche de jour en jour, Lionel Messi aurait récemment fixé ses conditions salariales pour poursuivre au sein du club parisien qui évalue l’avenir sans l’Argentin. Si certains estiment que La Pulga n’est pas en position favorable pour établir de telles conditions, ce n’est pas le cas du champion du monde Christophe Dugarry qui comprend ce raisonnement.

Le feuilleton Lionel Messi se poursuit. Ce mardi, le Parisien révélait que l’Argentin serait ouvert à une éventuelle prolongation de contrat avec le PSG. Mais pas à n’importe quelle condition. En effet, selon les informations du quotidien, le septuple Ballon d’Or demanderait un salaire de 37 M€ annuel pour prolonger. Un montant qui fait débat, d’autant que ses prestations sous le maillot parisien ont beaucoup déçues, en Ligue des Champions notamment.

Il va dire non au PSG, Mbappé peut enrager https://t.co/k5eYTrM7S2 pic.twitter.com/lYpykb6MGB — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

« Ça ne me choque pas », Dugarry comprend les exigences de Messi

Présent dans l’émission Rothen s’enflamme , Christophe Dugarry s’est livré sur les exigences du numéro 30 du PSG : « Non, ça ne me choque pas. Messi, lui, il estime qu’il réalise une saison on ne peut plus correcte pour demander une augmentation. Il est champion du monde, donc son image est une nouvelle fois décuplée, va apporter énormément au club. Si Lionel Messi avait voulu faire preuve d’amour-propre, de gentillesse, de bienveillance par rapport au football, il serait resté au Barça et il aurait réduit son salaire de 3 fois pour rester au club, ça n’a pas été le cas » .

Messi « sait à qui il à faire » au PSG selon Dugarry