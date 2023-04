Surprise, Benzema va accepter une offre de 200M€

La rédaction

Alors que son contrat actuel expire en juin prochain, Karim Benzema devrait bientôt prolonger d’un an avec le Real Madrid. Le joueur français a donné son accord pour poursuivre chez les Merengues depuis plusieurs mois déjà. Toutefois, le Ballon d’Or 2022 aurait reçu une offre exceptionnelle en Arabie Saoudite, pays que l’attaquant de 35 ans pourrait rallier en 2024.

Alors que ce n’est pas encore officiel, toute la presse espagnole est unanime : Karim Benzema sera bel et bien encore un joueur du Real Madrid la saison prochaine. L’actuel capitaine des Merengue a toujours montré un état d’esprit irréprochable au sein du club madrilène concernant son avenir. Et si cette prolongation se fait quelque peu attendre, cela est uniquement dû à la politique de Florentino Perez concernant ses joueurs expérimentés.

Benzema fait l’objet d’une offre de 200 M€ sur 2 ans

Ainsi, Benzema devrait prolonger jusqu’en 2024 avec le Real. Mais qu’en est-il de la suite ? Selon les informations de Relevo , cette date marquera sûrement la fin de l’histoire entre le club espagnol et l’attaquant français. Et pour cause, ce dernier possède une offre sur la table de 200M€ sur 2 ans de la part d’un club saoudien dont le nom n’a pas fuité. Cette offre existe bel et bien, et pourrait convaincre Karim Benzema de rejoindre le Moyen-Orient à l’issue de la saison prochaine.

Karim Benzema a hésité à prolonger avec le Real