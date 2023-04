Stupeur au Real Madrid, un malaise éclate avec Benzema

Amadou Diawara

Après une victoire confortable au match aller, le Real Madrid a confirmé avec un nouveau succès ce mardi soir face à Chelsea. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, les joueurs merengue ont pu exulter. Toutefois, un malaise entre Karim Benzema et Carlo Ancelotti est venu perturber les festivités.

Ayant hérité de Chelsea lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid n'a pas tremblé. Après avoir dominé les Blues 2-0 au Santiago Bernabeu le 12 avril, les hommes de Carlo Ancelotti ont récidivé avec le même score à Stamford Bridge ce mardi. Grâce à ces deux performances, le Real Madrid a validé son ticket pour les demi-finales de la C1 .

Benzema frustré lors de sa sortie contre Chelsea

Si la soirée semblait être parfaite pour le Real Madrid, un événement a quelque peu terni la fête. En effet, un léger malaise a éclaté entre Karim Benzema et Carlo Ancelotti pendant la rencontre.

«Je me sens bien»