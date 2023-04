Le clan Benzema revient sur son calvaire à cause de Deschamps

Thibault Morlain

Ballon d'Or 2022, Karim Benzema était très attendu pour la Coupe du monde avec l'équipe de France. Appelé par Didier Deschamps pour jouer au Qatar, KB9 n'était finalement pas au rendez-vous en raison d'une blessure à la cuisse. Un forfait qui a déclenché une énorme polémique par la suite et voilà que l'entraîneur personnel de Benzema est revenu sur ce moment qui n'a pas été simple pour le joueur du Real Madrid.

La polémique Karim Benzema a fait énormément parler ces dernières semaines et ça continue encore... Appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde, le joueur de l'équipe de France a finalement déclaré forfait. Mais par la suite, les examens médicaux ont été révélés et il a été expliqué que Benzema aurait pu rejouer avant la fin de la compétition. Deschamps en a décidé autrement et le joueur du Real Madrid est donc rentré chez lui.

« Ça a été dur »

Pour Karim Benzema, cette Coupe du monde est donc devenu un véritable calvaire et l'après a été difficile à gérer compte tenu de cette polémique. Pour AS , l'entraîneur personnel du joueur du Real Madrid, Javier Atalaya a d'ailleurs assuré : « Ça a été dur. Les choses qui ont été dîtes lui ont fait mal, surtout avec le sélectionneur. Il aurait pu jouer. Contre l'Argentine, au mieux, ils auraient aussi perdu. Mais si Karim fait ce qu'il a fait la saison dernière en Ligue des Champions... Les Français s'interrogent. Pourquoi ? Ils ont dit qu'il était blessé. Non, il était bien ».

« S'ils ne me veulent pas... »