Transfert retentissant pour Karim Benzema, la révélation

Formé à l'OL et révélé sous le maillot des Gones, Karim Benzema est aujourd'hui le patron du Real Madrid. C'est en 2009, le même été que Cristiano Ronaldo ou encore Kaka, que KB9 a été transfert chez les Merengue. Mais voilà que cela aurait pu se passer différemment. Jean-Michel Aulas a fait certaines confidences sur ce transfert de Benzema.

Ballon d'Or 2022 et auteur de performances exceptionnelles depuis plusieurs années maintenant, Karim Benzema fait aujourd'hui les beaux jours du Real Madrid. Un club qu'il a rejoint lors de l'été 2009. KB9 est alors transféré pour environ 40M€, bonus compris, en provenance de l'OL, son club formateur. Jean-Michel Aulas n'a ainsi pas retenu l'un de ses protégés. Il faut dire que Benzema avait fait une demande précise à son ex-président : rejoindre le Real Madrid.

Le Real Madrid plutôt que Manchester United pour Benzema

Dans un entretien accordé à l'UEFA, Jean-Michel Aulas s'est confié sur ce transfert de Karim Benzema au Real Madrid. Alors que Manchester United était aussi dans le coup, le président de l'OL a révélé : « Quand il part au Real Madrid, il y a plusieurs propositions, dont Manchester United. Karim me dit: "Président, si je dois partir, je préférerais vraiment aller au Real Madrid parce que c’est pour moi un rêve". Et c’est vrai que, en parfaite communion, on choisit le Real Madrid pour développer son potentiel, et ça a bien réussi ».

