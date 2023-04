Le PSG se fait berner sur le mercato, il prépare sa vengeance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier Hakim Ziyech restera l'un des gros ratés du dernier mercato hivernal. L'opération a capoté car Chelsea a envoyé au PSG les documents nécessaires à l'homologation du contrat trop tard. Finalement, le joueur est resté en Angleterre, mais le club parisien n'aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier.

Zéro pointé pour Luis Campos lors du dernier mercato hivernal. A la recherche d'un défenseur central et d'un renfort offensif, le conseiller sportif du PSG a échoué à tous les niveaux. Pourtant, dans les ultimes instants du mercato, le dirigeant pensait avoir trouvé la perle rare.

Il confirme un transfert inespéré pour le PSG https://t.co/YRc8hYwyBy pic.twitter.com/pVunj5WIix — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

L'incroyable raté en janvier dernier

Le PSG était parvenu à trouver un accord avec Hakim Ziyech à la toute fin du mois de janvier. Le joueur marocain avait fait le déplacement jusqu'à Paris pour signer son contrat. Mais malheureusement pour l'international marocain, l'opération n'a pu voir le jour car Chelsea aurait envoyé les documents nécessaires à l'homologation du contrat quelques minutes après la fin du mercato hivernal. « On a le joueur avec nous, on a tout fait. Mais comme dans tous les transferts, on a besoin que les trois parties marchent bien. Dans ce cas-là, ça a très bien marché pour le PSG, ça a bien marché avec Ziyech et malheureusement ça n'a pas marché pour la dernière partie » avait déclaré Campos. Déçu, Ziyech est contraint de terminer la saison en Premier League.

Ziyech toujours visé, mais...