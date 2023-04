PSG - Messi : Il promet un incroyable logement pour son transfert

Thibault Morlain

Et si Lionel Messi terminait par rejoindre... le FC Séville ? Au sein du club andalou, il y retrouverait notamment son ancien coéquipier à Barcelone, Ivan Rakitic. Ce dernier ne dirait d'ailleurs pas non pour avoir Messi à ses côtés. Et pour convaincre La Pulga de le rejoindre à Séville, le Croate serait prêt à lui offrir un incroyable logement.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Cette question est sur toutes les lèvres étant donné que l'Argentin est en fin de contrat au PSG. Une prolongation semblant s'éloigner, Messi sera alors libre de s'engager où il veut cet été. Et il y a de nombreuses options qui se présentent à lui pour la suite de sa carrière.

Galtier : Le PSG prend une décision avec le scandale https://t.co/7m9hoMSHni pic.twitter.com/PWfIkDoSa0 — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

« Nous mettrons un appartement à côté de la cathédrale »

Pour AS , Ivan Rakitic s'est confié sur l'avenir de Lionel Messi. Et l'ancien joueur du FC Barcelone a alors interpellé le joueur du PSG pour une arrivée au FC Séville : « Je le vois au Barça ? En Arabie Saoudite ? Ici à Séville ? (rires) J'aimerais ici. Si Messi veut profiter du football, de la vie et de la ville, il se retrouve à Séville cet après-midi. Il n'y a pas mieux qu'ici. Toutes les équipes voudraient avoir Messi, s'il le faut, nous mettrons un appartement à côté de la cathédrale ».

« Nous avons tous envie d'entendre sa décision »