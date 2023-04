Riolo relance le débat pour Benzema

Arnaud De Kanel

Presque quatre mois se sont écoulés depuis le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde et le flou autour de cette affaire règne toujours. Le joueur lui-même fait passer des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux, alimentant un profond désaccord avec son sélectionneur. La semaine passée, Daniel Riolo a donné sa version des faits.

Que s'est-il vraiment passé avec Karim Benzema au Qatar ? Pour le moment, seul Didier Deschamps a livré sa version des faits en assurant qu'il s'agissait d'un problème physique. Or, plusieurs rumeurs évoquent une très profonde mésentente entre Karim Benzema et son sélectionneur et les messages véhiculés par l'attaquant sur ses réseaux sociaux confirment qu'un problème autre que physique se cache derrière ce forfait. Dans l'émission Les Réservistes , Daniel Riolo a donné son point de vue sur cette affaire.

«Je pense qu'on l'a écarté»

« Est-ce qu'on a le droit de s'interroger sur ce qui s'est passé autour de Benzema ? On a le droit de se poser la question et de dire qu'effectivement y'a un truc pas net dans cette histoire. Mais c'est pas moi qui le dit, c'est Benzema. Nous on a juste essayé de creuser. Mon regard par rapport à ça ? Je pense qu'on l'a écarté. Volontairement. Y'a un moment il se passe quelque chose et on veut se passer de lui. Si on nous dit qu'en terme de management, il s'est passé quelque chose et on se passe du Ballon d'Or. Aucun problème. Dans l'histoire du foot, c'est arrivé que des joueurs très forts ne soient pas en équipe nationale parce que y'avait un problème au niveau humain dans le groupe », a déclaré Daniel Riolo, avant de poursuivre.

«Je pense qu'on lui a fait l'envers»