La pilule ne passe pas pour une star de Deschamps

Désormais tournée vers l’avenir, l’équipe de France peut tout de même nourrir quelques regrets de sa dernière Coupe du monde. Au Qatar, les hommes de Didier Deschamps ont déjoué les pronostics avant de s’incliner en finale lors d’un match au scénario rocambolesque. La frappe stoppée de Randal Kolo Muani dans les derniers instants de la rencontre est dans toutes les têtes françaises, même si Ibrahima Konaté lui, veut aller de l’avant.

La dernière finale de la Coupe du monde s’est jouée sur quelques détails. Visiblement plus habiles dans l’exercice, les Argentins s’étaient imposés sur une séance de tirs au but le 18 décembre dernier, annihilant sur-le-champ les rêves des Bleus. Cette rencontre restera marquée de plusieurs faits d’armes, entre le doublé de Lionel Messi, les 3 buts de Kylian Mbappé, mais également la frappe de Randal Kolo Muani détournée par la jambe gauche du gardien argentin Emiliano Martinez.

« Beaucoup de regrets » estime Ibrahima Konaté

Présent dans l’émission Téléfoot , Ibrahima Konaté est revenu sur cette action qui aurait pu sceller le sacre des hommes de Didier Deschamps : « Il y a beaucoup de regrets , déclare le défenseur de Liverpool, et tout le monde a cette amertume. Maintenant, c'est passé, on doit faire avec et l'utiliser comme force » .

Randal Kolo Muani regarde en boucle son occasion