Deschamps prend une décision fracassante, «c’est un choc, un chaos» 

Thibault Morlain

Alors qu’on s’attendait à voir Jonathan Clauss avec l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps a finalement fait le choix de se passer du joueur de l’OM. Une décision retentissante qui a fait énormément parler suite à l’annonce de la liste des Bleus. Forcément, la déception a été immense du côté de chez Clauss. Le joueur de l’OM est d’ailleurs revenu sur ce moment de « chaos ».

Appelé lors des précédents rassemblements de l’équipe de France avant la Coupe du monde, Jonathan Clauss semblait avoir une réelle carte à jouer dans le groupe de Didier Deschamps au Qatar. Mais voilà, au moment de l’annonce la liste du sélectionneur pour le tournoi, le nom du joueur de l’OM n’a pas été cité. Deschamps en a décidé ainsi et il s’est privé de Clauss, préférant plutôt prendre des défenseurs centraux de métier pour occuper le poste de latéral droit. Pour l’international français, il a alors fallu digérer cette énorme déception et dans des propos accordés au média Carré , il est revenu sur le sujet.

« Vient cette liste et je n’y suis pas »

« La liste pour le Mondial ? J’attends 20h depuis 14h comme tout le monde. Je sors de l’entraînement, je rentre chez, j’ai l’impression que que je ne peux rien faire d’autre que d’attendre la liste toute l’après-midi sur mon canapé. Je suis avec ma copine, il est 19h30, je mets TF1 parce que je n’attends que ça. Je regarde pour une dès seule fois de ma vie ce journal télévisé parce je pensais que c’était au début au final c’est tout à la fin. Donc j’ai appris pas mal de choses plus ou moins intéressantes. Et après vient cette liste et je n’y suis pas. C’est un choc parce que c’est un chaos quand vous faites d’un rêve un objectif et que cet objectif n’est pas rempli. Dans la tête, dans l’égo, dans le rendre fier les autres, c’est un réel chaos », a expliqué Jonathan Clauss à propos de sa déception.

« J’ai fait de la pêche et beaucoup de Playstation »