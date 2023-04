Trainé en justice, Riolo lâche une grande réponse à Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lassé par les sorties de Daniel Riolo, notamment sur l'affaire Karim Benzema, Didier Deschamps a décidé de contre-attaquer. Le 29 mars dernier, le sélectionneur de l'équipe de France décidait de porter plainte pour diffamation. Le journaliste a tenu à lui répondre ce lundi soir, en confirmant ses dires sur le forfait de Benzema lors du dernier Mondial.

Le torchon brûle entre Daniel Riolo et Didier Deschamps. Depuis plusieurs mois, le chroniqueur évoque son malaise en ce qui concerne l'affaire Karim Benzema. Selon lui, le sélectionneur de l'équipe de France ment lorsqu'il affirme que le Ballon d'Or 2022 était trop juste pour terminer le Mondial. « Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge est quelque chose qu'il manie parfaitement » avait lâché Riolo sur RMC . évoquant aussi la main mise de Deschamps sur la FFF. L'accusation de trop pour le champion du monde 2018, qui a décidé de porter plainte pour diffamation.

Un joueur de l'OM en pleine galère, c'est à cause de Deschamps ! https://t.co/RR0oDXwyaf pic.twitter.com/K0DXknnP2x — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

Deschamps contre-attaque

Lassé par les sorties de Daniel Riolo, Didier Deschamps a décidé de saisir la justice. « Didier Deschamps n'a aucun problème avec la critique, même acerbe, mais là, il est attaqué sur sa probité, son honnêteté. M. Riolo dit de lui que c'est un manipulateur, un menteur, ce sont des propos insupportables, c'est un acharnement permanent » avait déclaré Me Isabelle Wekstein, avocate du technicien.

« Deschamps voit ça comme un acharnement, mais... »