Il vit un calvaire au Qatar avec Deschamps et lâche ses vérités

Thibault Morlain

Chouchou de Didier Deschamps depuis la Coupe du monde 2018, Benjamin Pavard a toutefois vécu un véritable calvaire lors du Mondial 2022. En effet, suite à sa mauvaise performance contre l’Australie, le joueur du Bayern Munich n’a plus jamais joué du tournoi. Un moment compliqué sur lequel est revenu le principal intéressé.

Titulaire face à l’Australie en ouverture de la Coupe du monde, Benjamin Pavard a déçu et il en a fait les frais par la suite. En effet, Didier Deschamps a par la suite décidé de ne plus jamais utiliser le joueur du Bayern Munich, qui est alors resté sur le banc des remplaçants. Des moments très durs à vivre pour Pavard, qui se serait notamment accroché avec Deschamps.

« La Coupe du monde, ce n’est pas ce que j’aurais souhaité »

Ce dimanche, pour Téléfoot , Benjamin Pavard est revenu sur cette Coupe du monde compliquée pour lui. Le joueur de l’équipe de France a alors confié : « Faut assumer, sur l’ouverture du score lors du premier match, j’ai été fautif. (…) La Coupe du monde, ce n’est pas ce que j’aurais souhaité. Le coach a fait appel d’autres joueurs. Il avait plus confiance en eux à cette époque là ».

« J’étais là pour le collectif »