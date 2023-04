Mbappé se lâche sur sa relation avec Deschamps

Thibault Morlain

Didier Deschamps a tranché, son nouveau capitaine en équipe de France se nomme désormais Kylian Mbappé. Suite à la retraite internationale de Lloris, il fallait redistribuer le brassard et c’est donc tombé sur le numéro 10 des Bleus. De quoi renforcer un peu plus la relation entre Deschamps et Mbappé et ce dernier s’est confié sur cette connexion.

Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, l’une des grandes questions était de savoir qui récupérerait le brassard de capitaine. Ça s’est surtout joué entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Didier Deschamps a fini par décidé et c’est le joueur du PSG qui a récupéré le brassard. Une nouvelle responsabilité pour Mbappé, qui ne changera en aucun cas sa relation avec son sélectionneur.

Mbappé se fait calmer au PSG https://t.co/bsdLvj6hMf pic.twitter.com/8WRjuqpIzf — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

« On va être dans la continuité de notre relation »

A l’occasion d’un entretien accordé à Téléfoot , Kylian Mbappé a été interrogé sur sa relation avec Didier Deschamps. Le nouveau capitaine de l’équipe de France a alors confié : « On va être dans la continuité de notre relation, cette relation qui est basée sur l’honnêteté et la franchise. Il y a une certaine confiance, mais on toujours été franc l’un envers l’autre. Il m’a toujours dit ce qu’il attendait de moi ».

« Ça se passe bien entre nous »