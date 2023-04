Deschamps - Mourinho : La punchline d’Evra

Thibault Morlain

Pour avoir évolué sous ses ordres à l’AS Monaco, mais aussi en équipe de France, Patrice Evra connait très bien Didier Deschamps et son fonctionnement. Et alors que certaines aimeraient en voir et en entendre plus de la part du sélectionneur des Bleus, l’ancien joueur de Manchester United est monté au créneau, évoquant alors José Mourinho.

Ce jeudi, Patrice Evra était l’invité de RMC et Jérôme Rothen lors de l’émission Rothen s’enflamme . Lors de cet échange, il a notamment été question de Didier Deschamps, que les deux joueurs connaissent bien. « Tu peux montrer autre chose, tu peux te libérer, essayer d’expliquer. Surtout qu’il y a beaucoup de critiques. Mais qu’est-ce qui l’empêche d’expliquer aujourd’hui ? », a notamment réclamé l’ancien du PSG au sélectionneur de l’équipe de France.

« Même quand tu lui dis bonjour il se méfie déjà »

Patrice Evra a alors répondu, prenant la défense de Didier Deschamps. L’ex-joueur de l’équipe de France a alors lâché : « J’ai été entraîné 13 ans par Didier entre l’équipe de France et Monaco. Je peux te dire que je connais vraiment Didier en tant qu’ami. Il ne s’ouvre pas facilement, il est très méfiant. Même quand tu lui dis bonjour il se méfie déjà. Je pense que c’est aussi sa personnalité. Après les gars si vous voulez un gars comme José Mourinho, qui court sur le terrain, qui fait le show mais qui ne gagne pas tout le temps. Il faut choisir ».

« Allez au cirque »