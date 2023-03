À cause de Mbappé, «pendant 3 jours, j’étais mal»

Pierrick Levallet

Il y a quelques mois, l'équipe de France est passée à un rien d'être sacrée championne du monde une troisième fois. Mais finalement, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés face à l'Argentine de Lionel Messi, malgré une performance ahurissante de Kylian Mbappé. Cet échec a marqué la star du PSG, mais pas seulement. Patrice Evra a avoué avoir aussi été touché par cette désillusion.

Sacré championne du monde en 2018, l’équipe de France était proche de conserver son titre en décembre dernier. La sélection de Didier Deschamps s’était hissée jusqu’en finale de la Coupe du monde au Qatar. Mais au terme d’un match au scénario épique, c’est l’Argentine de Lionel Messi qui s’est imposée et qui a soulevé le prestigieux trophée.

Mbappé a craqué après la finale

Après la finale, la désillusion était trop grande pour Kylian Mbappé, qui a tout fait pour maintenir les Bleus en vie pendant la rencontre avec un triplé retentissant. La star du PSG a d’ailleurs fondu en larmes dans les bras de ses proches après les avoir retrouvés. Et visiblement, l’attaquant de 24 ans n’était pas le seul à avoir lâché quelques larmes.

«J’ai pleuré»