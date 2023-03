Riolo balance, Deschamps contre-attaque et le traîne en justice

La rédaction

Le début d'année a été très mouvementé pour la Fédération Française de Football et Didier Deschamps. Avec d'abord l'annonce de sa prolongation jusqu'en 2026 qui avait pris de cours tout le monde, puis la démission de son président, Noël Le Graët après avoir été pris dans une énorme vague médiatique. S'ajoutent à cela les propos de Karim Benzema... Didier Deschamps a décidé de contre-attaquer en traînant en justice Daniel Riolo, qui avait eu des propos jugés outranciers par le sélectionneur, durant toute cette période.

Après Romain Molina, voici Didier Deschamps qui attaque en justice Daniel Riolo, l'éditorialiste chez RMC . Le sélectionneur de l'équipe de France a déposé plainte contre le journaliste à Paris pour diffamation, rapporte l'AFP . Ce n'est pas la première fois que Didier Deschamps porte plainte depuis qu'il sélectionneur des Bleus. En 2016, il avait saisi la justice après l'inscription du mot « raciste » tagué sur le mur de sa maison et aussi porté plainte contre Éric Cantona. En 2014, il avait aussi porté plainte contre la petite amie de Samir Nasri qui avait insulté le sélectionneur suite à la non-sélection de l'ancien Marseillais.

Un « acharnement permanent »

À l'AFP , l'avocate de Didier Deschamps, Me Isabelle Wekstein a estimé que « Didier Deschamps n'a aucun problème avec la critique, même acerbe, mais là, il est attaqué sur sa probité, son honnêteté. M. Riolo dit de lui que c'est un manipulateur, un menteur, ce sont des propos insupportables, c'est un acharnement permanent. »

« Le mensonge est quelque chose qu'il manie parfaitement »