En plein scandale, il lâche une grosse accusation sur le Real Madrid

Hugo Chirossel

Alors que le FC Barcelone est englué dans l’affaire Negreira depuis plusieurs semaines, Joan Laporta a tenu une conférence de presse ce lundi matin. Le président du Barça a dénoncé une énorme campagne de diffamation à l’encontre de son club. Il en a également profité pour fustiger le Real Madrid, qui s’est porté partie civile dans cette affaire.

Visé par une enquête de la justice espagnole, de la FIFA et de l’UEFA, le FC Barcelone est dans la tourmente ces dernières semaines. Les Blaugrana sont accusés de corruption arbitrale dans l’affaire Negreira et Joan Laporta a décidé d’organiser une conférence de presse ce lundi matin afin de se justifier. Le président du Barça estime que son club est une victime dans cette histoire.

« Qui a toujours été favorisé par les arbitres »

Joan Laporta a dénoncé une « gigantesque campagne de diffamation » à l’encontre du FC Barcelone. Il a également chargé le Real Madrid, qui s’est constitué partie civile dans cette affaire. « Nous n'aimons pas gagner à cause du favoritisme des arbitres. Il y a d'autres clubs, notamment celui qui a participé à ce procès, qui a toujours été favorisé par les arbitres. Il est considéré comme l'équipe du régime », a-t-il déclaré.

« Ce procès servira à les démasquer »