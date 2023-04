«Allez vous faire fout**», il pète les plombs à cause de Benzema

Thibault Morlain

Tandis que Daniel Riolo a pointé du doigt les personnes qui ne parlent qu'en off à propos du scandale Christophe Galtier, cela lui a permis de faire un parallèle avec Karim Benzema. Alors que son forfait à la Coupe du monde a suscité la polémique, le joueur du Real Madrid n'a toujours pas donné sa version. Et ça commence à agacer au plus haut point Riolo.

Ayant révélé le scandale Christophe Galtier au micro de RMC , Daniel Riolo a fait dernièrement fait savoir qu'il aimerait que ceux qui parlent en privé, sortent réellement du silence. Et cette affaire concernant l'entraîneur du PSG l'a alors emmené à revenir sur la polémique Karim Benzema à la Coupe du monde. Là encore, Riolo aimerait que ça parle, notamment l'attaquant du Real Madrid.

Transfert retentissant pour Karim Benzema, la révélation https://t.co/x5tX69HfkV pic.twitter.com/T45oxogfVb — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

« C'est bien beau de dire je vais raconter »

Invité sur le live Twitch de 20 Minutes , Daniel Riolo s'est alors agacé que Karim Benzema ne livre toujours pas sa version. Le journaliste RMC a alors balancé : « Benzema, à quel moment... C'est bien beau de dire je vais raconter. Les gens se mouillent pour lui. Pendant la Coupe du monde, on sait ce qui s'est passé. Donc on le dit, on a les certificats médicaux, Benzema aurait pu jouer dès les huitièmes ».

« On ne dira plus rien »