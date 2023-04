Une star du Real Madrid craque en direct, son entourage sort du silence

Hugo Chirossel

Alors que le Real Madrid s’est incliné face à Villarreal samedi soir (2-3), Federico Valverde est accusé d’avoir frappé Alex Baena après la rencontre. Ce dernier aurait tenu des propos déplacés sur la grossesse de la femme de l’Uruguayen, lors d’un match de Coupe du Roi entre les deux équipes le 19 janvier dernier. Mina Bonino, compagne du Madrilène, est sorti du silence sur les réseaux sociaux.

Vainqueur du Real Madrid samedi soir (2-3), Villarreal a pris sa revanche. Le Sous-marin jaune s’était incliné à domicile contre les Merengue le 19 janvier dernier en Coupe du Roi (2-3). Une rencontre au cours de laquelle Alex Baena aurait tenu des propos déplacés sur la grossesse de la compagne de Federico Valverde, alors que le couple craignait de perdre leur enfant. « Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître », aurait-il lâché à l’international uruguayen.

« Nous avons gardé le silence pendant presque deux mois »

C’est cela qui aurait poussé Federico Valverde à frapper Alex Baena samedi soir, après la victoire de Villarreal au Santiago Bernabeu. En effet, selon la presse espagnole, l’Uruguayen l’aurait attendu près du bus des visiteurs pour lui envoyer un coup de poing au visage. Si Alex Baena a depuis démenti avoir tenu ces propos, Mina Bonino, compagne de Federico Valverde, a réagi sur Twitter : « Je dois sortir et expliquer quand on m'a dit que ma grossesse ne pouvait pas continuer ? Nous avons gardé le silence pendant presque deux mois, en attendant les résultats pour savoir si nous pouvions continuer ou non, alors que nous étions déjà à CINQ mois de gestation », a-t-elle déclaré.

« C'est une torture pour moi de revivre cela »