Incroyable, il annonce un succès légendaire pour Karim Benzema

Karim Benzema pourrait inscrire son nom en lettres dorées dans l’histoire du Ballon d’or. Comme Lionel Messi, Karim Benzema et Marco Van Basten notamment, Carlo Ancelotti estime que le Français est candidat à sa propre succession.

En l’espace de plus de deux petites semaines, Karim Benzema a connu des montagnes russes à Madrid. Après sa prestation très critiquée en Espagne lors du Clasico face au FC Barcelone le 19 mars dernier qui lui avait valu la note de 0 par le quotidien AS , Benzema est parvenu à retrouver de sa superbe tout d’abord face à Valladolid dimanche dernier en inscrivant un triplé (6-0), puis au Camp Nou mercredi pour la demi- finale retour de Coupe du roi face au FC Barcelone (4-0).

Carlo Ancelotti voit bien Karim Benzema gagner un autre Ballon d’or…

Deux triplés en l’espace de trois jours. De quoi remettre les pendules à l’heure et de rappeler ce pourquoi le capitaine du Real Madrid a été élu Ballon d’or de l’année 2022. Et pour Carlo Ancelotti, comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi avant lui, Karim Benzema a toutes les qualités pour conserver son Ballon d’or en en remportant un deuxième cette année encore.

...pour l’histoire