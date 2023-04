«On l'a écarté» : La polémique Benzema encore relancée

Thibault Morlain

Appelé par Didier Deschamps, Karim Benzema n'aura finalement pas joué la Coupe du monde avec l'équipe de France. Blessé à la cuisse, KB9 a déclaré forfait pour toute la compétition. De quoi par la suite déclencher une énorme polémique. Celle-ci n'en finit d'ailleurs pas. En effet, Daniel Riolo a rajouté un peu plus d'huile sur le feu, disant ce qu'il pensait réellement de ce forfait de Benzema au Qatar.

Ballon d'Or 2022, Karim Benzema était très attendu pour la Coupe du monde au Qatar. Il n'aura finalement pas joué du tournoi, ayant déclaré forfait suite à une blessure à la cuisse. Ça aurait pu s'arrêter là, mais il a été montré par certains que Benzema aurait pu revenir en cours de compétition avec l'équipe de France. Didier Deschamps en aurait donc décidé autrement, préférant se priver du joueur du Real Madrid.

« Y'a un truc pas net dans cette histoire »

Ce forfait de Karim Benzema a donc suscité une énorme polémique. Et à l'occasion d'un entretien accordé aux Réservistes , Daniel Riolo a lâché à propos de ce feuilleton : « Est-ce qu'on a le droit de s'interroger sur ce qui s'est passé autour de Benzema ? On a le droit de se poser la question et de dire qu'effectivement y'a un truc pas net dans cette histoire. Mais c'est pas moi qui le dit, c'est Benzema. Nous on a juste essayé de creuser. Mon regard par rapport à ça ? Je pense qu'on l'a écarté. Volontairement. Y'a un moment il se passe quelque chose et on veut se passer de lui. Si on nous dit qu'en terme de management, il s'est passé quelque chose et on se passe du Ballon d'Or. Aucun problème. Dans l'histoire du foot, c'est arrivé que des joueurs très forts ne soient pas en équipe nationale parce que y'avait un problème au niveau humain dans le groupe ».

« Je pense qu'il a été écarté, c'est ma version »