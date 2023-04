Il vit l’enfer au Qatar, l’équipe de France monte au créneau

La rédaction

Benjamin Pavard commence à sortir de la mauvaise passe dans laquelle il s'était glissé en novembre dernier. Lors du premier match des Bleus de la Coupe du monde face au Qatar, il avait lâché le marquage de Craig Goodwin qui avait ouvert le score. Heureusement sans conséquence puisque les Bleus avaient remporté le match 4-1. Mais cette attitude, que l'on peut qualifier de nonchalante, n'avait absolument pas plu à Didier Deschamps qui ne l'avait plus fait jouer une minute ensuitemondial. Titulaire et buteur face l'Irlande lundi dernier, Pavard vit une véritable renaissance et Adrien Rabiot semble ravi.

La nouvelle ère des Bleus semble réussir à Benjamin Pavard. Le défenseur munichois avait retrouvé une place de titulaire perdue aux dépends de Jules Koundé sur le flanc droit. Et le Munichois a signé un retour en fanfare en inscrivant l'unique but de la rencontre face aux Irlandais lors des éliminatoires de l'Euro 2024.

Pavard, « le new Benji »

Marqué par cet épisode de la Coupe du monde, Benjamin Pavard a fait profil bas et s'est remis au travail directement. De quoi impressionner le Bayern Munich et son équipe de dirigeants qui, selon un proche du vestiaire du Bayern Munich pour Le Parisien , semblaient impressionnés par le nouvel homme qu'ils avaient en face d'eux : « La perception du club a changé. Il n’est plus considéré comme le jeunot. Hasan Salihamidzic et Marco Neppe, (respectivement directeurs sportif et technique), lâchent souvent des : Wahou, this is the new Benji (c’est le nouveau Benji) ! »

« C'est une belle réponse »