Real Madrid : Il vit un cauchemar, c’est loin d’être terminé

Acheté à prix d’or par le Real Madrid, Eden Hazard n’a jamais justifié le montant de son transfert. Souvent blessé ou remplaçant, l’attaquant belge n’est même pas certain de quitter le club madrilène cet été. Hazard a encore un an de contrat et si personne ne mise sur lui, il restera.

Recruté 100M€ par le Real Madrid pour remplacer Cristiano Ronaldo, Eden Hazard n’est jamais parvenu à s’imposer. Souvent blessé, l’ancien international belge n’a jamais convaincu lorsqu’il a été titularisé. Un transfert qui n’aura donc jamais porté ses fruits, jusqu’à ce que Hazard perde sa place dans le onze.

Hazard ne joue plus du tout

Depuis que Vinicius Junior a explosé, Eden Hazard n’a quasiment plus de temps de jeu. Carlo Ancelotti le fait rarement entrer, un départ du Real Madrid semble donc être la seule option pour que le Belge retrouve des sensations.

Toujours pas de départ ?