Deschamps provoque un malaise, le Real Madrid se lâche

Arnaud De Kanel

Au Qatar, Didier Deschamps a montré qu'il avait plus d'un tour dans son sac en repositionnant Eduardo Camavinga au poste d'arrière gauche. Cela s'était d'ailleurs plutôt bien passé pour l'ancien rennais qui est désormais utilisé à ce poste, qu'il n'apprécie guère, au Real Madrid. Excellent samedi soir, il a reçu les louanges de Carlo Ancelotti.

Malgré lui, Didier Deschamps a crée un léger malaise au Real Madrid. En faisant d'Eduardo Camavinga un latéral gauche, il a donné des idées à Carlo Ancelotti qui l'utilise au même poste afin de pallier à la blessure de Ferland Mendy. Pour autant, Camavinga n'aime toujours pas ce rôle et il l'avait fait savoir au sortir de la victoire des Madrilènes à Chelsea. Une nouvelle fois titularisé à ce poste samedi, l'ancien rennais a conquis son entraineur.

Camavinga n'aime pas jouer à gauche

« Non, ce poste ne me plait toujours pas (rires). Le plus important c’est d’aider l’équipe et voilà je le fais encore », avait lâché Eduardo Camavinga au micro de Canal+ après le match face à Chelsea. Carlo Ancelotti lui a renouvelé sa confiance et le coach italien a été comblé.

«Il sera toujours aussi incroyable»