Deschamps touche le jackpot, c’est validé

Arnaud De Kanel

Fort du titre mondial acquis en 2018 et d'une nouvelle finale de Coupe du monde en 2022, Didier Deschamps avait les cartes en main pour son avenir. Fin décembre, le sélectionneur des Bleus a pris la décision de poursuivre l'aventure pour quatre années supplémentaires avec un gros salaire à la clé. Sa rémunération est huit fois supérieure à celle d'Hervé Renard, sélectionneur des féminines, mais le natif d'Aix-les-Bains n'est pas choqué.

En prolongeant avec l'équipe de France jusqu'en 2026, Didier Deschamps a assuré ses arrières. D'après les informations de L'Equipe , le Bayonnais percevrait 3M€ brut par an. Un salaire bien supérieur à celui d'Hervé Renard, son homologue chez les féminines. Le Magicien Blanc touche 400 000€ à l'année, soit presque huit fois moins que Deschamps. Pour autant, il comprend parfaitement cela.

Renard «pas du tout» choqué par la différence de salaire

« Si cela me choque ? Non, pas du tout. Après, j’ai entendu que les pourcentages des primes seront les mêmes pour les garçons que pour les filles, ça me paraît correct. Ce sera par rapport aux revenus générés... mais ce ne sont pas les mêmes pour une Coupe du monde hommes ou femmes », a déclaré Hervé Renard pour Le Figaro Sport . Il note également les gros progrès de la FIFA dans le football féminin.

«On est au bon endroit au bon moment»