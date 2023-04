Benzema entre dans l’histoire, une star du PSG va halluciner

Hugo Chirossel

Alors qu’il recevait le Celta Vigo samedi soir, le Real Madrid s’est imposé (2-0) grâce à des buts de Marco Asensio et Eder Militao. S’il n’a pas marqué lors de cette rencontre, Karim Benzema a tout de même décroché sa 437e victoire sous les couleurs de la Casa Blanca. L’attaquant de 35 ans a ainsi égalé un certain Sergio Ramos.

Après sa victoire mardi dernier sur la pelouse de Chelsea (0-2), en quart de finale retour de la Ligue des champions, le Real Madrid a enchaîné samedi soir, lors de la réception du Celta Vigo. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés 2-0, grâce à des réalisations de Marco Asensio et Eder Militao.

437e victoire de Benzema avec le Real Madrid

Une victoire qui ne devrait pas avoir d’impact dans la course au titre, le FC Barcelone étant largement en avance en tête de la Liga. Cependant, avec ce succès contre le Celta Vigo, Karim Benzema est un peu plus entré dans l’histoire du Real Madrid. Comme l’indique Mundo Deportivo , il a décroché la 437e victoire de sa carrière sous le maillot de la Casa Blanca .

Benzema égale Ramos

Grâce à cette victoire, Karim Benzema a ainsi égalé Sergio Ramos à la deuxième place du classement des joueurs ayant remporté le plus de matchs avec le Real Madrid. Il lui en faudra 26 de plus pour atteindre la marque d’Iker Casillas (463) et se retrouver seul en tête de ce classement.