Benzema - Ronaldo : Le Real Madrid ose une grosse comparaison

Pierrick Levallet

Au Real Madrid depuis 2009, Karim Benzema a eu la chance d'évoluer avec certains des meilleurs joueurs de la planète. L'attaquant français a d'ailleurs formé un trio redoutable avec Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Aujourd'hui, il est associé à Vinicius Jr et Rodrygo. Carlo Ancelotti a donc été invité à comparer les deux trios du Real Madrid.

Seul rescapé de la BBC, Benzema brille toujours au Real Madrid

Devenu indésirable par la suite, Gareth Bale a fini par quitter la Casa Blanca en 2022 avant de prendre sa retraite. Karim Benzema est le seul rescapé de cette BBC. Le Ballon d’Or 2022 est désormais associé à Vinicius Jr et Rodrygo au sein de l’attaque du Real Madrid. À eux trois, ils totalisent 61 buts et 38 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Carlo Ancelotti a d’ailleurs été invité à comparer ce trio avec la légendaire BBC en conférence de presse.

«Ils sont tous les deux très bons»