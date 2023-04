Une grosse accusation tombe sur Cristiano Ronaldo

La rédaction

La Fiorentina finira dans le ventre mou de la Serie A mais gagnera peut-être avec un trophée. Le 24 mai prochain aura lieu la finale de la Coupe d'Italie et le club de Florence sera opposé à l'Inter Milan. Un adversaire de taille mais qui pourrait redorer un peu le blason de la Viola, en difficulté depuis plusieurs années. Son président se vante tout de même des finances saines en comparaison de celles de la Juventus, dont les problèmes auraient débuté depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo.

La Fiorentina va jouer sa onzième finale de Coupe d'Italie et sa première depuis 2014 (perdue face à Naples, 1-3). La dernière victoire du club florentin dans l'exercice a eu lieu en 2001 face à Parme (2-1). Depuis quelques années, le club présidé par Rocco Commisso depuis 2019 parvient à se hisser en Ligue Europa Conférence ùu le club est toujours engagé et jouera sa demi-finale face à Bâle. Le milliardaire italien ne veut de son côté pas reproduire le schéma de la Juventus.

« Si vous regardez les problèmes de la Juve, ils ont commencé avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo »

Le président de la Fiorentina, Rocco Commisso évoque la stratégie adoptée depuis qu'il est à la tête du club taclant au passage la Juventus et Cristiano Ronaldo : « Nous ne pouvons pas aller chercher certains joueurs et finir comme la Juventus, qui avait tout de même 400 millions de revenus. Si vous regardez les problèmes de la Juve, ils ont commencé avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo et ils en sont arrivés là aujourd’hui. »

« Cela n’arrivera jamais à la Fiorentina »