Le Real Madrid va tout faire pour un cadre de Deschamps

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé au Real Madrid l’été dernier pour un montant de 100M€, Aurélien Tchouaméni avait directement gagné sa place dans le onze de départ. Mais depuis le retour de la Coupe du monde au Qatar, l’international français n’est plus à son meilleur niveau. Alors que Luka Modric vient de se blesser, le club madrilène, qui mise beaucoup sur Tchouaméni, souhaite le relancer.

Courtisé par le PSG l’été dernier, Aurélien Tchouaméni a finalement opté pour le Real Madrid. Un transfert qui aura permis à l’AS Monaco de récolter 100M€, une somme que l’international français a vite justifié. Intégré d’emblée dans le onze du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a enchaîné jusqu’à la Coupe du monde au Qatar.

Aurélien Tchouaméni n’y est plus

Avec les Bleus , Aurélien Tchouaméni a réalisé une belle compétition. Mais depuis la défaite en finale, l’ancien monégasque n’est plus le même joueur. Tchouaméni a été blessé quelques semaines, suffisant pour qu’Eduardo Camavinga lui chipe sa place. Depuis, le milieu français se cherche et ne parvient plus à retrouver son meilleur niveau.

Mbappé - Messi : Il dévoile le gros point faible du PSG https://t.co/CL5Q9mO3mX pic.twitter.com/cjIXWoisHF — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Le Real Madrid veut le relancer