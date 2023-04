Benzema régale, c’est historique !

Thibault Morlain

Alors que le Real Madrid n’a quasiment plus aucune chance de remporter la Liga, la Casa Blanca s’est tout de même imposée ce samedi face à Almeria. Une rencontre gagnée (4-2) grâce notamment à un triplé de Karim Benzema. Encore une fois, le Ballon d’Or 2022 a vu triple et cette performance lui permet d’ailleurs un peu plus de rentrer dans l’histoire.

Avec 17 réalisations au compteur en Liga, Karim Benzema est à la lutte avec Robert Lewandowski (19) pour le titre de Pichichi, meilleur buteur du championnat espagnol. Et ce samedi, le joueur du Real Madrid s’est bien rapproché du Polonais, pourtant buteur avec le FC Barcelone. En effet, face à Almeria, Benzema a inscrit tout simplement un triplé. Une nouvelle performance remarquable et remarquée pour le Ballon d’Or 2022.

Benzema - Ronaldo : Le Real Madrid ose une grosse comparaison https://t.co/4Bk1j5x9fh pic.twitter.com/ETHEujviqx — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

236 buts en Liga

Grâce à ce triplé, Karim Benzema se rapproche tout simplement des meilleurs joueurs de l’histoire du championnat espagnol. En effet, le joueur du Real Madrid compte maintenant 236 réalisations en Liga, ce qui fait tout simplement du Français le 4ème meilleur buteur de l’histoire du championnat espagnol.

4ème meilleur buteur en Espagne

Karim Benzema vient de dépasser Hugo Sanchez, qui comptait 234 buts en Liga. Ne restant maintenant que 3 joueurs devant le buteur du Real Madrid. Telmo Zarra et ses 253 buts n’est pas loin pour Benzema, en revanche pour ce qui est de Cristiano Ronaldo (311) et Lionel Messi (473), ça semble être hors de portée pour KB9.