La première de Haaland au Bernabeu, un rêve d'enfance

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Manchester City défie, ce mardi soir, sur la pelouse du temple Santiago Bernabeu le Real Madrid pour le compte de la demi-finale aller de Ligue des champions UEFA. Voici les dernières informations présentées par Alexandre Ruiz dans Fair Play à quelques heures de ce choc européen entre les deux clubs.

Sur les confrontations directes les deux équipes sont à égalité, (3 victoires, 2 nuls). Le match de ce mardi soir sera donc l'occasion pour l'une des deux équipes de prendre l'avantage statistiquement mais aucun des deux coachs n'a accordé d'importance à cette donnée, l'objectif est ailleurs, dans les deux camps on veut la victoire et cela peu importe le scénario. Ancelotti serait même prêt à revivre les émotions de l'année dernière tant que la victoire sera là à la fin du match : "On accepte de prendre 5 buts si on marque 6 buts" . A ainsi souligné l'entraîneur italien. Ce match sera aussi, l'occasion de voir Erling Haaland, pour la première fois de sa carrière, frôler la pelouse du temple du football le Santiago Bernabeu. Le Norvégien n'a jamais caché son rêve de jouer un jour pour le Real Madrid, pour le moment il se contentera de ce choc au Bernabeu entre le Real Madrid et Manchester City en attendant ce que nous livrera l'avenir.

Real Madrid-City, il ne pouvait pas rêver mieux

La presse est unanime. Erling Haaland attendait cette confrontation entre les deux clubs depuis le début de saison. Le Cyborg ne peut pas rêver mieux que d'une demi-finale de géant dans un stade aussi mythique. Ce mardi, le quotidien Marca s'est posé la question de comment le Norvégien a pu échapper aux yeux attentifs des observateurs du Real Madrid. Mais détrompez-vous, Haaland a bien figuré dans la liste des suivis par le club espagnol comme nous l'explique Marca mais l'arrivée de Vinicius Jr et les négociations avec Rodrygo ont refroidi quelque part l'envie de le faire venir dans l'immédiat. Pour faire face aux 51 buts de Haaland en 46 matchs, le Real Madrid va aligner sa meilleure attaque pour cette rencontre. Ils ont un point en commun, ils ont tous dépassé la barre des 10 buts cette saison et ils sont au nombre de cinq : Vinicius Jr, Benzema, Rodrygo, Asensio et Valverde. Coté Manchester City ils ne sont que deux à avoir réussi à dépasser les 10 buts : Phil Foden et Julian Alvarez mais Manchester City tient sa réussite cette saison dans un autre secteur du jeu il s'agit du milieu de terrain où on retrouve un élément clé qui est İlkay Gündoğan. L'international allemand est en train de réaliser sa meilleure saison sur le plan personnel et face à Leeds il a été énorme avec 182 passes réussies et deux buts inscrits pour une victoire sur le score de (2-1), il est en forme au bon moment.

Les compositions probables des deux équipes

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Man City : Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.