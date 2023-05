« C’est catastrophique… Le Real Madrid a posé sa démission »

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En trois matchs, le Real Madrid a enregistré deux défaites et une victoire en Liga. Face à la Real Sociedad, Carlo Ancelotti a décidé de faire tourner l'effectif dans le secteur de l'attaque et du milieu de terrain. Les Merengue se sont inclinés par 2-0 à Anoeta et devront vite se ressaisir à quelques jours d'une semaine qui s'annonce fatidique pour leur saison. Pablo Polo de Marca et Alexandre Ruiz reviennent sur ce match dans Fair Play.

Le Real Madrid a décidément la tête ailleurs désormais, sans Karim Benzema, les Madrilènes n'ont pas pu proposer grand-chose en attaque avec peu d'inspiration. La Liga qui n'est plus un objectif pour le club, cette saison, puisque le Barça a pris le large avec un écart de 12 points, ce explique quelque part ce manque d'envie des joueurs sur le terrain. D'ailleurs Nacho l'a exprimé à la fin du match, mardi soir, lors de la défaite (2-0) face à la Real Sociedad : "Nous avons commis des erreurs en défense durant plusieurs matches de championnat. Avons-nous un peu abandonné ? Je vous mentirais si je disais non. En Liga, nous n'avons pas été à la hauteur". Voilà qui explique tout.

Ancelotti, furieux mais pas inquiet