Grosse inquiétude autour du FC Barcelone...

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le FC Barcelone était en déplacement, mercredi soir, sur la pelouse du Rayo Vallecano. Les hommes de Xavi Hernandez se sont inclinés (1-2) et reportent leur sacre en Liga ainsi qu'une occasion de s'éloigner plus du Real Madrid en creusant davantage l'écart au classement. Alexandre Ruiz et Albert Masnou reviennent sur cette défaite pour Fair Play.

Le match face au Rayo Vallecano a montré que le Barça aura besoin de renforts la saison prochaine au poste de milieu de terrain ainsi qu'en attaque. Robert Lewandowski a retrouvé le chemin des filets. L'international polonais n'avait plus inscrit le moindre but depuis 25 jours, terrible pour un attaquant de son calibre. Le FC Barcelone devra donc recruter un renfort de taille pour épauler Lewandowski dans le secteur offensif. Hier, le rendement sur le terrain était loin des attentes, le Barça était constamment mis en difficulté par le pressing madrilène et a même pris un deuxième but au retour du vestiaire. Avec un Real Madrid qui a abandonné la course au titre en Liga, les Catalans se dirigent vers un sacre "low-cost" en championnat.

Xavi avertit ses joueurs

A la fin du match, Xavi Hernandez a averti ses joueurs en conférence de presse. Le coach des Blaugrana a affirmé que la Liga n'est pas encore finie, même si celle-ci semble déjà tendre les bras à ses poulains : "Ce genre de matches montrent la difficulté que représente le fait de gagner cette Liga. Contre Getafe, le Rayo... ça a été des matches difficiles, où on ne s'est jamais senti à l'aise. On n'a pas eu de contrôle sur le match, on a trop utilisé les passes longues... On a fait un mauvais match, rien de plus. Mais le problème, c'est que la Liga n'est pas encore finie. La Liga, on doit la mériter. Et aujourd'hui, tout ce que l'on a mérité, c'est la défaite. Notre avance au classement est conséquente, mais elle n'excuse pas tout. Il reste 21 points en jeu, on en a 11 d'avance, il reste sept matches, dont les prochains à la maison... On ne peut pas se permettre de baisser l'intensité maintenant. [...] Aujourd'hui, je me suis fâché, oui, parce qu'il y a de quoi" . A conclu l'entraîneur du Barça.