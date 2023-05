Real Madrid : Karim Benzema écœure un peu plus Cristiano Ronaldo

Florian Barré

Ce samedi, le Real Madrid a remporté son premier trophée de la saison 2022-2023. Si la Liga est hors de portée, les Merengues ont fait le boulot en finale de Coupe du Roi face à Osasuna. Auteur d’un doublé, le Brésilien Rodrygo s’est vu voler la vedette par Karim Benzema, ainsi devenu le joueur le plus titré de l’histoire du club. Il égalise Marcelo avec 25 trophées au compteur, loin devant un certain Cristiano Ronaldo.

Grâce à ce nouveau succès, Karim Benzema en est désormais à 25 trophées remportés avec le Real Madrid, qu'il a rejoint en 2009. C'est autant que son ancien coéquipier Marcelo, qui a passé quinze années dans la capitale espagnole (2007-2022) avant de partir pour l'Olympiakos l'été dernier. Au total, l'attaquant français comptabilise cinq sacres en Ligue des champions, cinq en Coupe du monde des clubs, quatre en Supercoupe de l'UEFA, quatre en Liga, trois en Coupe du Roi et quatre en Supercoupe d'Espagne.

Bataille à distance entre Cristiano Ronaldo et Benzema

Meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid devant KB9 , Cristiano Ronaldo n’a cependant pas autant rayonné sur le plan collectif dans le club espagnol. Avec 16 trophées en neuf saisons dont quatre Ligues des champions et deux championnats d’Espagne « seulement », le Portugais voit son ancien coéquipier s’envoler. Cependant, il reste un tas de records détenus par CR7 que Benzema aura du mal à aller chercher. L’ancien Merengue a inscrit 105 buts en 101 matchs de Ligue des champions avec le Real, 15 unités devant le Français. Il a également inscrit 61 buts en une seule saison (2014-2015) quand Benzema portait son meilleur bilan à 49 buts la saison passée.

26e trophée en vue pour Benzema ?