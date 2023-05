Cette annonce va régaler Haaland, le Real Madrid tremble déjà

Alexis Brunet

Manchester City s'est imposé sans briller 2-1 face à Leeds hier samedi en championnat. Une victoire importante dans la course au titre, mais les Cityzens auront une autre rencontre capitale à disputer mardi, face au Real Madrid en Ligue des champions. Un match auquel pourrait participer Kévin De Bruyne selon son entraîneur, bien que le Belge soit en manque de rythme.

Depuis quelques matches, Manchester City est repassé devant Arsenal et a donc pris la tête de la Premier League. Les hommes de Pep Guardiola comptent quatre points d'avance sur les Gunners, à quatre rencontres de la fin du championnat. Ils ont donc leur destin entre leurs mains pour décrocher un troisième titre de champion consécutif.

Le choc face au Real en ligne de mire

Les partenaires de Erling Haaland peuvent encore réaliser une saison exceptionnelle. Outre le championnat, les Skyblues disputeront aussi une finale de FA Cup début juin face à Manchester United. Mais c'est surtout la Ligue des Champions et la double confrontation face au Real Madrid en demi-finale, qui cristallise toutes les attentes.

Kévin De Bruyne pourrait bien être titulaire