Messi vit un enfer, un joueur du PSG monte au créneau

Samedi soir face à Ajaccio (5-0), Lionel Messi a été copieusement sifflé par le public du Parc des Princes. Les supporters parisiens avaient visiblement encore en travers la gorge son voyage inattendu en Arabie saoudite. Leur colère n'a pas forcément plu à Danilo Pereira qui a tenu à défendre son coéquipier.

« Ça fait du bien. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas joué comme ça. Ce n’est pas seulement les cinq buts mais c’est aussi la performance. Je pense que l’on a fait un match sérieux. Après beaucoup de défaites à la maison, je pense que cette victoire fait du bien », a lâché Danilo Pereira au micro de Canal+ après la rencontre face à Ajaccio, largement remportée par le PSG ce samedi (5-0). Sourire aux lèvres, le milieu de terrain polyvalent portugais regrette malgré tout les sifflets des supporters du PSG à l'encontre de Leo Messi.

«On voit un coéquipier qui est sifflé et ça nous fait mal»

Le PSG a su faire abstraction d'un contexte très délicat pour l'emporter face à Ajaccio. Une partie du public du Parc des Princes a sifflé son propre joueur, Lionel Messi. Des sifflets qui ont touché Danilo Pereira. « Oui c’est dur. On voit un coéquipier qui est sifflé et ça nous fait mal. C’est un coéquipier, on est tous ensemble. Si on doit siffler, on siffle toute l’équipe. Mais on continue, on a un championnat à aller gagner. Et c’est ça qui compte », a confié le Portugais. Le vestiaire accuse encore le coup mentalement.

«C'est dur mentalement»