Le PSG a voulu virer une star, il hallucine

Alexis Brunet

Lionel Messi et le PSG, vont sans doute se séparer cet été. L'Argentin arrive en fin de contrat et il est peu probable de le voir prolonger dans la capitale. Cela mettra donc sûrement fin au dossier Messi, alimenté depuis quelques semaines par de nombreuses révélations chocs. La dernière en date étant la volonté qu'a eu le PSG de vouloir licencier son numéro 30. Mais Paris n'est pas allé au bout de son idée et certains observateurs regrettent ce manque de fermeté.

Personne n'aurait pu imaginer que l'aventure de Lionel Messi au PSG se termine de cette façon. Au début, tout avait bien commencé pour l'Argentin à Paris, qui était accueilli comme une rock star à son arrivée à l'aéroport du Bourget. Mais au fur et à mesure de son expérience parisienne, Messi a déchanté. Critique par les fans, il fut sifflé plusieurs fois par le public du Parc des Princes.

Paris voulait licencier Messi

Boudé par les supporters, Messi gardait jusqu'alors le soutien de son club mais cela a changé dernièrement. Suite à son escapade en Arabie saoudite, le PSG voulait licencier l'Argentin pour faute grave. Problème, Paris n'a pas pu aller au bout de son idée et a même allégé la suspension du septuple Ballon d'Or.

PSG : Une victime de Messi déjà identifiée, une offre va partir https://t.co/MRm5cA3Xws pic.twitter.com/i5vDr7warf — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

«Ce club n'a pas changé»