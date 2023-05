PSG : Mbappé pilote un gros transfert, la porte s’ouvre

La rédaction

Le PSG espère pouvoir se renforcer sur le mercato estival. Mais contrairement aux années précédentes, le club parisien devrait davantage viser des jeunes pépites du championnat de France. Ainsi, le profil de Rayan Cherki est apprécié. Du côté de l’OL, on pourrait, en cas de belle offre, laisser un bon de sortie au joueur proche de Kylian Mbappé.

Le PSG est en plein chantier. Alors que la saison actuelle approche de son terme, la direction parisienne et notamment le conseiller sportif Luis Campos se préparent à affronter un été mouvementé. Si au niveau du secteur défensif, le Portugais a d’ores et déjà bouclé l’arrivée de Milan Skriniar, la recherche de profils offensifs et créatifs est également d’actualité à Paris.

Le PSG est passé à l’attaque pour Cherki l’hiver dernier

Ainsi, le jeune talent de l’OL, Rayan Cherki avait été ciblé par le PSG l’hiver dernier. Comme révélé dans nos colonnes fin janvier, le club parisien s’était préparé à tenter le tour pour le tout pour le joueur de 19 ans, qui est par ailleurs très apprécié de la famille de Kylian Mbappé.

L’OL est vendeur en cas de belle offre pour Rayan Cherki